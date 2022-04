FC Bayern arbeitet an Vidovic-Leihe

Beim FC Bayern II in der Regionalliga ist Gabriel Vidovic mit 24 Torbeteiligungen (16 Tore, acht Assists) der Topscorer. Der zweiten Mannschaft der Münchner scheint der Offensivspieler entwachsen, der Schritt zu den Profis unterdessen ist noch eine Nummer zu groß.

Eine Leihe ist die naheliegendste Lösung. Und an dieser wird bereits gearbeitet: Laut ‚Sport1‘ sucht der FC Bayern nach einem Abnehmer für Vidovic, für zwei Jahre würde man den 18-Jährigen am liebsten verleihen. Interessenten gebe es im In- und Ausland.

Vorbild Zirkzee

‚Sport1‘ zufolge würde der Rekordmeister den kroatischen U21-Nationalspieler gerne in die Niederlande oder nach Belgien transferieren, dort sehe man die besten Entwicklungsmöglichkeiten. Als Vorbild diene Joshua Zirkzee (20), der beim RSC Anderlecht aufblüht (41 Spiele, 27 Scorerpunkte).

In Vidovic, da sind sich alle einig, schlummert mindestens vergleichbares Potenzial. Der FC Barcelona hatte den gebürtigen Augsburger ebenfalls auf dem Zettel, ehe dieser seinen Vertrag bei Bayern Ende Februar bis 2025 verlängerte.