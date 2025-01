Schalke findet Lasme-Abnehmer

Der FC Schalke 04 kann Großverdiener Bryan Lasme von der Gehaltsliste streichen. Der 26-jährige Angreifer wechselt für die restliche Saison auf Leihbasis in die Schweiz zu Grasshoppers Zürich. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals. An die Königsblauen ist Lasme noch bis 2027 vertraglich gebunden. In der Schalker Offensive besaß der sprintstarke Rechtsfuß keine große Perspektive und kassiert zudem ein kolportiertes Jahresgehalt von einer Million Euro.

„Ich bin wieder voll fit und bereit, 100 Prozent zu geben. Das habe ich bewiesen. Jetzt bin ich hochmotiviert und überzeugt, dass ich hier mein Können unter Beweis stellen kann. Beim GCZ werde ich alles geben, um die Ziele des Vereins zu erreichen“, sagt Lasme über seine Unterschrift.