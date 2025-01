Eintracht ausgestochen: Heaven zu United

Manchester United gewinnt das Rennen um Ayden Heaven. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Red Devils Einigung mit dem 18-Jährigen erzielt und den Medizincheck gebucht. Sowohl der FC Arsenal als auch Eintracht Frankfurt gehen im Werben um den Innenverteidiger somit leer aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gunners boten Heaven einen Profivertrag an, um ihn in den eigenen Reihen zu halten. Auch Sportvorstand Markus Krösche hatte das Interesse der Eintracht vor rund zwei Wochen bestätigt: „Wir haben mit Arsenal gesprochen. Wir versuchen, ihn zu verpflichten. Er ist ein wirklich guter Kandidat und wir werden sehen, ob wir mit ihm eine Lösung finden können.“ Der Zuschlag geht nun aber an den englischen Rekordmeister.