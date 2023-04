Eintracht heiß auf Lens-Shootingstar Openda

Der RC Lens ist in Frankreich die große Überraschungsmannschaft. Der erst seit drei Jahren wieder erstklassig spielende Klub belegt momentan einen starken dritten Platz. Bis zuletzt waren die Nordfranzosen sogar ärgster Verfolger von Spitzenreiter Paris St. Germain. Einer, der zumindest in der Offensive maßgeblich am Höhenflug beteiligt ist, ist Mittelstürmer Loïs Openda.

Der 23-jährige Belgier kam vor der Saison für rund zehn Millionen Euro vom FC Brügge und macht mit 15 Treffern in 31 Ligaspielen seine Ablöse mehr als wieder wett. Der Aufstieg des Youngsters weckt nun Begehrlichkeiten über Frankreich hinaus. Nach FT-Informationen haben Eintracht Frankfurt und weitere deutsche Klubs die Fährte von Openda aufgenommen.

Darüber hinaus haben auch Inter Mailand, die AS Monaco, Olympique Marseille und Leeds United sowie weitere Vereine aus England und Italien den Angreifer auf der Beobachtungsliste. Lens will angesichts des hohen Interesses sowie der starken Leistungen von Openda Kasse machen. Rund 30 Millionen Euro schwebt dem Tabellendritten aktuell als Ablöse vor. Da der Belgier noch bis 2027 unter Vertrag steht, hält Lens im Poker ohnehin alle Karten in der eigenen Hand.