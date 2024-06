Transfer-Coup: Bayer stach Bayern aus

Im Transferpoker um Andrea Natali kam der FC Bayern zu spät. „Die Bayern hatten Kontakt aufgenommen, aber da stand die Entscheidung für Leverkusen schon“, verrät Cesare Natali, Vater des Neuzugangs von Bayer Leverkusen, im Gespräch mit der ‚Bild‘. Die Werkself gab jüngst die Verpflichtung des 16-jährigen Innenverteidiger-Talents vom FC Barcelona bekannt.

Natali senior erklärt: „Andrea wollte nach einer tollen Zeit bei Barca den nächsten Schritt machen. Das Projekt in Leverkusen hat uns direkt zugesagt. Bayer hat von Anfang gegenüber Andrea die Absicht gezeigt, ihn so schnell wie möglich für die Profis aufbauen zu wollen. Jetzt liegt es an Andrea. Wir werden sehen, wie schnell es gehen kann. Vielleicht kann er es ja weiterbringen als ich. Aber Andrea ist ein Junge, der sehr professionell und lernwillig ist.“