Endgültig: Gasperini verkündet Atalanta-Abschied

Gian Piero Gasperini hat seinen Abschied von Atalanta Bergamo verkündet. Der 67-Jährige, der neun Jahre lang für die Geschicke des italienischen Spitzenklubs verantwortlich war, schreibt in einem offenen Brief: „Es war nicht möglich, es vorher bekanntzugeben, denn erst in den letzten Stunden habe ich mich wirklich entschieden, diese wunderbare neunjährige Geschichte zu beenden. Reden wir aber nicht von Abschied. Das gefällt mir nicht.“

Unabhängig von seiner beruflichen Zukunft verspüre er tiefe Verbundheit zu Atalanta, so Gasperini: „Ich beende meine Zeit in Bergamo als Trainer von Atalanta, alles andere bleibt jedoch unverändert. Das Ende meiner Beziehung zum Verein wurde allein von mir entschieden, und dem Unternehmen und seinen Direktoren fällt keine Verantwortung zu. Ich habe einfach verstanden, dass die Zeit für diesen Schritt gekommen war.“ Dem Vernehmen nach sind die Chancen groß, dass Gasperini zur kommenden Saison bei der AS Rom anheuert.