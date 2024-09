Gladbach: Elvedi spricht über Wechsel-Gedanken

Nico Elvedi blickt auf die zurückliegenden Wechselperioden zurück. „Ich hatte den Fokus in der Transferphase immer auf Gladbach, habe mich auf meine Aufgabe hier zu 100 Prozent konzentriert. Und wenn etwas gekommen ist, habe ich mir das angehört. Diesen Sommer ist aber nichts gekommen, was für mich interessant war“, gibt der Abwehrspieler in Diensten von Borussia Mönchengladbach gegenüber der ‚Rheinischen Post‘ zu verstehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gerüchte um einen Abschied des 27-jährigen Schweizers rissen nie gänzlich ab. „Vielleicht sollte ich hier noch einmal betonen: Ich habe ja nie gesagt, dass ich unbedingt wechseln will. Ich denke, dass es normal ist, dass man sich nach so einer langen Zeit bei einem Verein auch einmal umhört“, so Elvedi. An die Fohlen ist der Stammspieler noch bis 2027 vertraglich gebunden.