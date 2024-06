Everton verlängert nochmals mit Coleman

Der FC Everton verlängert den Vertrag mit Kapitän Seamus Coleman um ein weiteres Jahr bis 2025. Das gibt der Premier League-Klub offiziell bekannt. Der 35-Jährige wechselte im Januar 2009 für umgerechnet knapp 71.000 Euro von den irischen Sligo Rovers an die Merseyside und entwickelte sich dort zur Vereinsikone. Nun wird er seine letzte Saison dort spielen. In der abgelaufenen Saison war der Rechtsverteidiger bei den Toffees nur noch Teilzeitkraft mit zwölf Einsätzen in der Premier League.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Jeder weiß, was Everton für mich bedeutet, und ich bin sehr stolz und fühle mich geehrt, einen neuen Vertrag zu unterzeichnen und weiterhin für diesen besonderen Verein in der besten Liga der Welt zu spielen“, so Coleman gegenüber Vereinsmedien, „ich gebe alles für den Verein und bin sehr glücklich, dass ich meine Zeit hier verlängern kann. Ich werde jeden Moment genießen und in Ehren halten. Ich hätte den Vertrag nicht unterschrieben, wenn ich mich nicht in der Lage fühlen würde, einen Beitrag für die Mannschaft zu leisten.“ Auch Kevin Thelwell, Fußballdirektor von Everton, freut sich über die Vertragsverlängerung: „Jeder weiß, was Everton für Seamus bedeutet und was Seamus wiederum für die Evertonians bedeutet, daher freuen wir uns, dass er sich entschieden hat, Teil einer bedeutenden letzten Saison im Goodison Park zu sein.“