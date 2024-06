DFB-Startelf: Nagelsmann macht Füllkrug Hoffnung

Bundestrainer Julian Nagelsmann hält die Besetzung der Stürmer-Position für das anstehende EM-Achtelfinale offen. Wie der 36-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem dritten Gruppenspiel gegen die Schweiz (1:1) verriet, hat Niclas Füllkrug nach seinem Last-Minute-Treffer in der Hierarchie zu Kai Havertz aufgeschlossen. „Ja, die [Chance auf die Startelf, Anm. d. Red.] hat er, aber die hat Kai genauso. (…) Klar, das sind so Momente, wo wir ihn brauchen. Er liefert Argumente tatsächlich für beide Sachen. Als Joker weiter zu fungieren oder eben auch mal von Beginn an. Er hat jetzt eine Woche, Zeit Gas zu geben und dann schauen wir, wen wir im Achtelfinale haben und wer spielt“, so Nagelsmann.

Für Füllkrug war es bereits der zweite Treffer im laufenden Wettbewerb. Dass der 31-Jährige seine Jokerrolle so gut ausfüllt, ist für Füllkrug Freud und Leid zugleich. Havertz traf bisher nur einmal per Elfmeter beim 5:1 gegen das überforderte Schottland. Mit einer Entscheidung wird Nagelsmann aller Voraussicht nach zumindest warten, bis der Achtelfinalgegner der Deutschen feststeht. Am Dienstagabend ist klar, ob es gegen England, Slowenien, Serbien oder Dänemark geht.