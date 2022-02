Kramaric muss in Corona-Quarantäne

Die TSG Hoffenheim muss gegen Arminia Bielefeld am kommenden Sonntag (17:30 Uhr) auf Andrej Kramaric verzichten. Wie der Tabellenachte der Bundesliga mitteilt, wurde beim Angreifer eine Corona-Infektion nachgewiesen.

Der 30-Jährige weise „leichte Erkältungssymptome“ auf und befindet sich in häuslicher Quarantäne. In der aktuellen Saison kam der Offensivspieler in 23 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte fünf Treffer und bereitete acht Tore direkt vor.