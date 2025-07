Hoffenheim verleiht Szalai

Die TSG Hoffenheim parkt Attila Szalai in die Türkei. Der Innenverteidiger wird an Kasimpasa SK verliehen. Von einer etwaigen Kaufoption ist nicht die Rede. „Aufgrund der Konkurrenzsituation im Kader können wir Attila nach wie vor keine Spielzeit garantieren. Aus diesem Grund ist eine erneute Leihe in die Türkei die beste Lösung für alle Beteiligten“, so TSG-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

Unter der Anzeige geht's weiter

Szalai war vor zwei Jahren von Fenerbahce für über zwölf Millionen Euro nach Sinsheim gewechselt. Dort patzte der 27-Jährige aber zu Beginn und konnte auch bei seinen Leihstationen beim SC Freiburg und bei Standard Lüttich nicht überzeugen. Bei der TSG läuft sein Vertrag noch bis 2027.