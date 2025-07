Hoffenheim schnappt sich Zeitler

Deniz Zeitler (18) gelingt der Sprung in die Bundesliga. Wie die TSG Hoffenheim offiziell bestätigt, kommt das Offensiv-Talent vom FC Ingolstadt und „unterschreibt dort einen langfristigen Vertrag“. Über die genaue Laufzeit machen die Kraichgauer wie üblich keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Deniz ist ein hochtalentierter Spieler, der mit seinen gerade einmal 18 Jahren noch sehr viel Entwicklungspotenzial mitbringt und somit definitiv ein Transfer für die Zukunft ist. Er kann in der Offensive verschiedene Positionen spielen und hat in der vergangenen Saison mit überzeugenden Leistungen und Toren für Ingolstadt in der 3. Liga für viel Furore gesorgt“, so Geschäftsführer Andreas Schicker.