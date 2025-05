Hertha will Sturm-Duo

Hertha BSC hat auf der Suche nach einem neuen Stürmer zwei Kandidaten ins Visier genommen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist die Alte Dame an Philipp Hofmann (32) vom VfL Bochum sowie Semir Telalovic (25) vom SSV Ulm interessiert. Während Hofmann beim VfL in der laufenden Spielzeit sechs Torbeteiligungen sammelte, spielte sich Telalovic bei den Spatzen mit elf Toren in der 2. Bundesliga ins Schaufenster. Durch den Abstieg der Ulmer ist Telalovic sogar ablösefrei zu haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Sebastian Grönning (28), der vom FC Ingolstadt in die Hauptstadt wechselt, steht bereits ein Neuzugang für den Angriff fest. Neben Hofmann und Telalovic prüfen die Berliner auch eine Rückholaktion von Haris Tabakovic (30) von der TSG Hoffenheim, die sich aber als zu teuer erweisen könnte.