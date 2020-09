Ivanovic kehrt nach England zurück

Branislav Ivanovic wird seine Karriere in England fortsetzen. Gegenüber ‚Sky Sports‘ bestätigte West Bromwich-Coach Slaven Bilic: „Soweit ich weiß, wurde der Deal gestern eingetütet, glaube ich. Ich erwarte, dass er morgen hier sein wird. Ich weiß aber nicht, was in den vergangenen 24 Stunden passiert ist.“

Nach neun Jahren beim FC Chelsea hatte der Innenverteidiger die Stamford Bridge 2017 verlassen und sich Zenit St. Petersburg angeschlossen. In diesem Sommer ist der Vertrag des 36-Jährigen in der Zarenstadt ausgelaufen. Für die Blues hatte Ivanovic insgesamt 261 Premier League-Einsätze gesammelt.