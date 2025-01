Wolfsburg: Zweifel an Nmecha

Ob Lukas Nmecha (26) auch in der kommenden Saison noch für den VfL Wolfsburg auflaufen wird, steht in den Sternen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist noch nicht entschieden, ob der im Sommer auslaufende Vertrag verlängert wird. Als Grund gibt das Fachmagazin an, dass sich beim VfL „zwangsläufig Zweifel an der Belastbarkeit“ breitgemacht haben.

Seit Jahren hangelt sich Nmecha von einer schweren Verletzung zur nächsten. Zuletzt setzte ihn eine Oberschenkelverletzung über 30 Wochen außer Gefecht, seitdem kommt er in Wolfsburg nur noch als Einwechselspieler zum Einsatz. Beim zurückliegenden 5:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach schnürte Nmecha dabei immerhin einen Doppelpack.