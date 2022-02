Gerüchte um Bayern & BVB: Armando Broja spielt sich in die Notizblöcke

Allein die zweite Mannschaft des FC Chelsea umfasst derzeit regulär mehr als ein dutzend Spieler, die derzeit an andere Vereine verliehen sind und dort auf den großen Durchbruch hoffen. Auch Armando Broja gehört der weithin bekannten Loan Army des Champions League-Siegers an. Im Falle des albanischen Stürmers entpuppt sich das Gastspiel beim FC Southampton aktuell als Volltreffer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sechsmal traf Broja bereits in dieser Ligasaison für die Saints – eine beachtliche Leistung für einen 20-Jährigen in dünner Premier League-Luft. Zwei weitere Treffer steuerte er im EFL Cup bei. Ganze 24 Mal setzte Trainer Ralph Hasenhüttl in der laufenden Spielzeit schon auf den im englischen Slough geborenen Torjäger. Er ist angekommen in der aktuell stärksten Liga der Welt.

Passend zum Hasenhüttl-Fußball

1,91 Meter und reichlich Muskeln manövriert dieser Broja über den Platz. Die Verlockung ist groß, ihn als klassische Strafraum-Kante abzustempeln. Doch weit gefehlt: Sämtliche seiner acht Saisontore erzielte der Youngster nicht per Kopf, sondern mit dem Fuß – mit rechts wie mit links. Zumeist kommt er aus der Tiefe, profitiert dabei stark von Hasenhüttls Pressing- und Umschaltfußball.

In diesen Umschaltmomenten braucht es Tempo und Durchsetzungsvermögen – beides bewies Broja in den vergangenen Monaten eindrucksvoll. Auch Dribbelqualitäten wirft er in die Waagschale, weiß sich auf engem Raum zu behaupten. Größere Schwächen sind dem Kraftpaket nicht zu attestieren, auch wenn er sicherlich noch kaltschnäuziger werden darf.

In England kursieren wenig überraschend schon erste Gerüchte, dass Broja ins Visier der absoluten Topklubs geraten ist. Auch Bayern München und Borussia Dortmund haben angeblich schon Scouts auf den Shootingstar angesetzt. Über Sinn und Moral von Chelseas Loan-Army-Konzept lässt sich trefflich streiten – in Brojas Fall ist es aber voll aufgegangen.