Köln muss Theate wohl abhaken

Dem 1. FC Köln scheint ein möglicher Ersatz für den zum VfL Wolfsburg gewechselten Sebastiaan Bornauw vom Haken zu gehen. Wie die Tageszeitung ‚Het Nieuwsblad‘ berichtet, steht FC-Kandidat Arthur Theate (21) kurz vor dem Wechsel zum FC Bologna. Mit den Italienern soll sich der belgische Innenverteidiger selbst bereits einig sein.

Sollte sich Bologna dann noch mit Theates Klub KV Oostende einigen, kann der FC das Thema endgültig zu den Akten legen. Womöglich verzichten die Kölner auch komplett auf eine Nachverpflichtung in der Abwehrzentrale. „Bevor wir woanders gucken, gucken wir, wer das bei uns im Kader kann“, kündigte Trainer Steffen Baumgart am gestrigen Montag an.