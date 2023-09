Kampl: Karriereende in Leipzig?

Kevin Kampl kann sich vorstellen, seine Karriere bei RB Leipzig zu beenden. Gegenüber dem ‚kicker‘ betont der 32-jährige Mittelfeldspieler: „Ich habe es oft genug gesagt: Meine Familie und ich fühlen uns heimisch in Leipzig, wir haben uns ein Umfeld geschaffen, in dem wir uns sehr wohlfühlen. Ich kann mir sicher auch vorstellen, nach so vielen Jahren bei RB Leipzig meine Karriere in diesem Verein zu beenden.“

Der Rechtsfuß spielt seit 2017 für Leipzig und blickt auch auf eine Vergangenheit bei RB Salzburg. Für die Sachsen absolvierte Kampl bislang 214 Spiele, in denen er an 30 Treffern direkt beteiligt war.