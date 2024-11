Hummels nach Gegentor in der Kritik: „Hoffe, es wird besser“

Mats Hummels hat bei der AS Rom den nächsten Dämpfer kassiert. Zwar durfte der 35-Jährige beim Debüt von Trainer Claudio Ranieri gegen die SSC Neapel (0:1) ab der Pause mitwirken, doch nach nur neun Minuten ließ er Romelu Lukaku in seinem Rücken passieren und der Belgier erzielte den einzigen Treffer des Tages. „Es war ein schwerer Ball, also kein kompletter Fehler. Aber mein Job ist es, zu verteidigen und ich hoffe, dass es das nächste Mal besser wird“, so Hummels nach der Partie bei ‚DAZN‘.

Bei seiner ersten Einwechslung gegen den AC Florenz (1:5) war Hummels nach vier Minuten ein Eigentor unterlaufen, einen Monat später hat es jetzt neun Minuten bis zur nächsten unglücklichen wie entscheidenden Situation gedauert. Auch deshalb steht der Weltmeister von 2014 bei den italienischen Gazetten weiterhin besonders im Fokus. „Verstehen Sie jetzt, warum er nicht gespielt hat“, schreibt etwa der ‚Corriere dello Sport‘ in seiner Bewertung.