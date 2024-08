Rekordeinkauf? Mainz findet Gruda-Ersatz

Auf der Suche nach einem neuen Offensivmann ist Mainz 05 offenbar in der dänischen Heimat seines Trainers Bo Henriksen fündig geworden. Wie das ‚Tipsbladet‘ berichtet, ist Nicolai Vallys von Bröndby IF der Wunschkandidat der Rheinhessen. Laut ‚fussball.news‘ hat Mainz sogar schon ein Angebot eingereicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Problem: Der 27-Jährige ist ein Eckpfeiler bei Bröndby und der Klub will ihn eigentlich nicht abgeben. Nun ist die Mainzer Kasse nach dem Verkauf von Brajan Gruda (20) an Brighton & Hove Albion gut gefüllt. Doch das wissen auch andere Klubs, sodass 05 aufpassen muss, nicht über Marktwert zur Kasse gebeten zu werden.

Lese-Tipp

Mainz: Krauß nach England?

Vallys ist in der Offensive flexibel einsetzbar, bringt mit 1,89 Metern Körperlichkeit ins Spiel und zeigt zudem Torgefahr: Für Bröndby sammelte er in bislang 59 Spielen 34 Scorerpunkte. Sein Vertrag in Dänemark läuft noch bis 2026. Bröndby fordert laut ‚fussball.news‘ bis zu neun Millionen Euro Ablöse. Das wäre Mainzer Vereinsrekord. Auch Stade Brest zeigt Interesse.