Arsenal: Probleme bei Saka-Verlängerung?

Der FC Arsenal könnte Probleme bekommen, Shootingstar Bukayo Saka zu einer langfristigen Vertragsverlängerung zu überreden. Laut der ‚Daily Mail‘ droht der fehlende Champions League-Fußball das Zünglein an der Waage zu werden. Seit 2017 konnten sich die Gunners nicht mehr für die Königsklasse qualifizieren, auch in dieser Saison muss sich der Tabellensechste für eine Platzierung unter den ersten Vier mächtig ins Zeug legen.

Sakas aktuelles Vertragspapier, das bis 2024 gültig ist, datiert noch aus der Verlängerung im Jahr 2020. Seitdem konnte sich der 20-Jährige als einer der wichtigsten Offensivspieler bei Arsenal etablieren und war in diesem Zeitraum in 72 Partien an 28 Toren direkt beteiligt. Dem Vernehmen nach zeigen der FC Liverpool sowie Manchester United Interesse am Eigengewächs der Londoner.