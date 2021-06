EM-Star Yaremchuk bei Milan auf dem Zettel

Zwei Tore in drei Spielen: Roman Yaremchuk überzeugt bei der EM für die Ukraine – und spielt sich so auch in den Fokus größerer Klubs. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, befindet sich der 25-jährige Mittelstürmer im Visier des AC Mailand. Die Lombarden suchen nach einer neuen Nummer neun.

Wunschkandidat ist Olivier Giroud (34, FC Chelsea). Sollte der Franzose jedoch absagen, braucht es Alternativen. Eine davon scheint neben Stuttgarts Sasa Kalajdzic (23) nun Yaremchuk zu sein. Dessen belgischer Arbeitgeber KAA Gent fordert aber wohl stolze 25 Millionen Euro Ablöse.