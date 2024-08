Düsseldorf schnappt sich Fridriksson

Bei Fortuna Düsseldorf steht ein echter Hüne auf der Matte. Wie der Zweitligist mitteilt, wechselt der 1,91 Meter große Rechtsverteidiger Valgeir Lunddal Fridriksson vom BK Häcken nach Deutschland.

Als Ablöse stand zuletzt ein niedriger sechsstelliger Betrag zur Debatte. Fridriksson ist zehnfacher Nationalspieler von Island und spielt seit Januar 2021 in Schweden. In der vergangenen Saison traf der robuste 22-Jährige unter anderem auch in der Europa League auf Bayer Leverkusen.