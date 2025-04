Heiß begehrt: Siebert lässt Fortuna-Zukunft offen

Jamil Siebert will sich auf einen Verbleib bei Fortuna Düsseldorf nicht festnageln lassen. Auf die Frage der ‚Bild‘, in welcher Liga er in der kommenden Saison auflaufen werde, entgegnet der Innenverteidiger: „Zum jetzigen Zeitpunkt in der zweiten Liga. Aber hoffentlich steigen wir auf und spielen dann in der ersten Liga.“ Das Nachhaken, ob er in dem Fall mit den Düsseldorfern erstklassig spielen werde, beantwortet Siebert mit Hintertürchen: „Mit Fortuna – aber das klären wir dann noch. Aber wirklich eine sehr gute Frage.“

Der 23-jährige gebürtige Düsseldorfer besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro, im Aufstiegsfall steigt die Vertragsoption auf neun Millionen. Der FC Bologna und der FC Turin sollen den 23-Jährigen im Visier haben. Mit der Fortuna befindet sich Siebert noch mitten im Aufstiegsrennen, der Rückstand auf Relegationsplatz drei beträgt nur einen Punkt.