EM-Star Yamal jetzt offiziell bei den Barça-Profis

Lamine Yamal ist auf dem Papier erst seit ein paar Tagen Teil der Profimannschaft des FC Barcelona. Wie die Blaugrana am heutigen Donnerstagnachmittag bekanntgegeben haben, ist das spanische Jahrhunderttalent seit Dienstag offiziell bei der A-Mannschaft registriert. Dasselbe gilt für Abwehrjuwel Pau Cubarsí (17).

Ausgerechnet an jenem Dienstag zeigte Yamal im EM-Halbfinale gegen Frankreich (2:1) eine fantastische Leistung für die spanische Nationalmannschaft samt Traumtor zum zwischenzeitlichen 1:1. Am Samstag feiert der Teenager seinen 17. Geburtstag. Und am Tag danach kann er sich mit der Selección zum Europameister krönen.