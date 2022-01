Florenz-Trainer äußert sich zu Vlahovic-Gerüchten

Vincenzo Italiano hat zu den anhaltenden Transfergerüchten um Dusan Vlahovic Stellung bezogen. „Ich sehe hier jeden Tag denselben Dusan. Wir hören so viele Gerüchte, aber es hat sich nichts geändert. Ich bin froh, wenn der Transfermarkt geschlossen ist“, so der Trainer des AC Florenz auf einer Pressekonferenz (zitiert via Fabrizio Romano).

Vlahovic wird nach starken Leistungen in der Serie A mit diversen Topklubs in Verbindung gebracht. Die größten Chancen auf eine Verpflichtung werden zurzeit dem FC Arsenal sowie Juventus Turin zugeschrieben. Unklar ist, ob ein Transfer bereits im Winter oder erst im Sommer umgesetzt wird. Angeblich drängt die Fiorentina auf eine Lösung im Winter, während der 21-jährige Serbe einen Sommerwechsel bevorzugt.