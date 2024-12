BVB: Gerüchte um zwei Neuzugänge

Hartnäckig hielten sich im vergangenen Sommer die Gerüchte um einen Wechsel von Rayan Cherki zu Borussia Dortmund, von einer Einigung über einen langfristigen Vertrag war bereits die Rede. Letztlich blieb Cherki bei Olympique Lyon und verlängerte seinen auslaufenden Kontrakt dort bis 2026.

Aus den Augen hat der BVB den offensiven Mittelfeldspieler aber offenbar nicht verloren. Die ‚Sun‘, die von einem Angebot von Crystal Palace berichtet, nennt neben dem Premier League-Klub auch Dortmund und Paris St. Germain als Bewerber.

Nach FT-Informationen hat zudem Bayer Leverkusen ein Auge auf Cherki geworfen. Lyon fordert 30 bis 35 Millionen Euro Ablöse. Dass der 21-Jährige spätestens nach der Saison den nächsten Karriereschritt anpeilt, verrät nicht zuletzt der nur um ein Jahr verlängerte Vertrag.

Yildiz im Visier?

Ebenfalls in der Offensive beheimatet ist Kenan Yildiz, der bei Juventus Turin meist auf der linken Außenbahn zum Einsatz kommt. Der in Regensburg geborene Türke und ehemalige Jugendspieler des FC Bayern steht in dieser Serie A-Saison bei drei Toren und drei Assists.

Das englische Portal ‚Caughtoffside‘ nennt den FC Liverpool, den FC Arsenal, Manchester United, Aston Villa und auch Borussia Dortmund als Interessenten. Der große Haken: Für einen Kauf des Nationalspielers sollen 80 Millionen Euro nötig sein. Eine Größenordnung, bei der der BVB nicht mitmischen kann.