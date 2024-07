Gut für Werder: Keïta fährt nach Paris

Der SV Werder Bremen darf sich neue Hoffnungen machen, einen Abnehmer für Naby Keïta zu finden. Wie die Fédération Guinéenne de Football in der vergangenen Nacht offiziell bekanntgab, gehört der in Bremen in Ungnade gefallene Mittelfeldspieler zum offiziellen Olympia-Kader der guineischen Nationalmannschaft.

„Wir freuen uns für Naby und stehen der Teilnahme selbstverständlich nicht im Wege. Das Turnier ist sicher ein großer Ansporn für ihn, sich zu zeigen. Davon kann er nur profitieren“, konnte Werder-Geschäftsführer Clemens Frirtz zuletzt kaum verheimlichen, dass auch die Norddeutschen auf ein gutes Turnier des 29-Jährigen hoffen. Keïta wurde im April suspendiert und soll den Klub verlassen.