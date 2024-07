„Ehre meines Lebens“: England-Coach Southgate tritt ab

Gareth Southgate legt sein Amt als Trainer der englischen Nationalmannschaft nieder. Das geht aus einer Mitteilung des englischen Fußballverbands hervor. Die FA hatte versucht, Southgate zum Weitermachen zu bewegen.

Der Coach begründet seinen Schritt: „Als stolzer Engländer war es die Ehre meines Lebens, für England zu spielen und England zu trainieren. Es hat mir alles bedeutet und ich habe alles gegeben. Aber es ist Zeit für eine Veränderung und für ein neues Kapitel. Das Finale am Sonntag in Berlin gegen Spanien (1:2, Anm. d. Red.) war mein letztes Spiel als englischer Trainer.“

„Werde immer England-Fan bleiben“

Southgate weiter: „Die Mannschaft, die wir nach Deutschland mitgenommen haben, ist voller aufregender junger Talente und sie können den Pokal gewinnen, von dem wir alle träumen. Ich bin ein England-Fan und werde es immer bleiben.“

Aufgrund der biederen Spielweise des eigentlich hochbegabten Teams stand Southgate seit Jahren in der Kritik. Dennoch sind seine acht Jahre als Trainer der Three Lions unter dem Strich eine der erfolgreichsten Perioden in der Geschichte der so stolzen englischen Nationalmannschaft.

Gerüchteküche läuft bereits heiß

Als Southgate-Nachfolger kursieren bereits zahlreiche Namen. Der ‚Guardian‘ bezeichnet Eddie Howe (Newcastle United) heute bereits als Topkandidaten. Aber auch die vereinslosen Graham Potter und Thomas Tuchel sollen offen sein, den Job zu übernehmen. Nur Außenseiterchancen haben Frank Lampard, Steven Gerrard, Mauricio Pochettino und England U21-Trainer Lee Carsley.