Mainz gibt Mustapha ab

Der FSV Mainz 05 hat einen Abnehmer für Marlon Mustapha gefunden. Der 22-jährige Angreifer wechselt ein Jahr vor Vertragsende nach Italien in die Serie B zu Como Calcio. Für wie lange der Österreicher unterschreibt, ist nicht bekannt. Am Bruchweg spielte Mustapha schon länger keine große Rolle mehr. Teilweise kam das Eigengewächs in der Regionalliga Südwest zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Marlon ist mit dem Wechselwunsch an uns herangetreten, da er sich in dieser Phase seiner Karriere mehr Spielpraxis wünscht. Aufgrund der aktuellen Konkurrenzsituation in unserem Angriff ist es für ihn nicht leicht, auf die entsprechenden Minuten zu kommen. Gemeinsam mit Como 1907 wurde eine Lösung gefunden, die auch wirtschaftlich für uns passt. Wir wünschen Marlon für die neue Herausforderung in Italien alles erdenklich Gute“, sagt 05-Sportdirektor Martin Schmidt.

Lese-Tipp

Mainz: Krauß-Transfer steht bevor