Poulsen-Gerüchte: Jetzt spricht Nagelsmann

Julian Nagelsmann hat Stellung zu den Gerüchten rund um Yussuf Poulsen bezogen. Von einem konkreten Abschiedswunsch des dänischen Angreifers könne keine Rede sein, betont der Trainer von RB Leipzig gegenüber der ‚Bild‘: „Es ist ja völlig klar, dass er nicht zufrieden mit seiner Situation ist. Aus dem Gespräch kam aber nicht heraus, dass er weg will.“

Dies bedeute im Umkehrschluss aber nicht, dass ein Poulsen-Verbleib über die Saison hinaus in Stein gemeißelt ist. „Es ist ja ein Stück weit logisch, dass, wenn sich seine Situation nicht bessert, es dann eine Option wäre. Das empfinde ich als völlig normal und ist im Endeffekt bei jedem Spieler so“, bekennt Nagelsmann. Es sei aber momentan „einfach so, dass er Stammspieler werden will.“

Ähnliche Töne hatte schon Poulsens Berater Poul-Erik Petersen gegenüber heimischen Medien angeschlagen. „Es gibt nichts zu berichten in diesem Kontext. Weder hat Yussuf eine solche Anfrage gestellt noch finden Verhandlungen mit anderen Klubs statt“, so Petersen gegenüber dem Sender ‚TV2‘.

Wie geht’s weiter mit Poulsen?

Stellt sich die Frage, welche akute Perspektive Poulsen bei den Sachsen hat. „Ich hatte vor der Corona-Pause ein längeres Gespräch mit ihm. Er ist ein Spieler, der proaktiv auf den Trainer zukommt und wissen will, was los ist“, berichtet Nagelsmann.

Dabei sei herausgekommen, dass der Leipziger Chefcoach schlichtweg mehr von seinem Schützling erwartet: „Er sollte sich durchbeißen und durchsetzen. Er weiß, was ich von ihm sehen will.“ Zur Einordnung: Im Laufe der Saison schnappte sich Sommerneuzugang Patrik Schick den Stammplatz von Poulsen. In den vergangenen neun Ligaspielen stand der 25-Jährige dann nur einmal in der Startelf.