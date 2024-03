M’gladbach: Chiarodia träumt von Italien

U19-Europameister Fabio Chiarodia verfolgt das große Ziel, zukünftig mal in Italien zu spielen. „Es ist ein Traum von mir, eines Tages in Italien zu spielen, hoffentlich als Nationalspieler“, so der Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach im Interview mit ‚Calciomercato.com‘.

Chiarodia wechselte vor der Saison für zwei Millionen Euro Ablöse von Werder Bremen zur Fohlenelf. Warum er sich trotz des Interesses von Juventus Turin für einen Bundesliga-Verbleib entschied, lässt der 18-jährige Italiener ebenfalls wissen: „Am Ende habe ich mich entschieden, in Deutschland zu bleiben, um in der Nähe meiner Familie zu sein, die vor 20 Jahren hierhergezogen ist. Ich fühle mich wohl im deutschen Fußball, und das war letztendlich meine Entscheidung.“