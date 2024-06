Elversberg wildert in Dresden

Der SV Elversberg möchte Claudio Kammerknecht von Dynamo Dresden verpflichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Zweitligist für den Rechtsverteidiger bereits eine Anfrage bei den Sachsen hinterlegt. Elversberg soll den 24-Jährigen schon einige Zeit beobachten und vor allem seine Flexibilität schätzen. Kammerknecht kann als Rechts- und Innenverteidiger sowie als zentraler, defensiver Mittelfeldspieler auflaufen.

Kammerknecht war 2022 von der Zweitvertretung des SC Freiburg zu Dynamo gewechselt. In der abgelaufenen Saison kam der srilankische Nationalspieler 37-mal in der dritten Liga zum Einsatz. Dabei erzielte der passstarke Defensivmann zwei Tore und bereitete drei weitere vor. Kammerknecht steht noch bis 2026 bei den Sachsen unter Vertrag. Diese haben laut ‚Bild‘ auch keine Not, Spieler abzugeben und könnten daher auf eine Ablöse im Bereich von 400.000 Euro pochen.