Como vermeldet Alli-Transfer

Dele Alli hat einen neuen Klub gefunden. Como Calcio vermeldet die Verpflichtung des 28-jährigen Mittelfeldspielers, der seit Sommer ohne Klub ist. Nach Angaben des italienischen Tabellen-17. unterschreibt Alli einen Vertrag bis Sommer 2026 mit Option auf eine weitere Saison. Für den Engländer ist es nach langer Zeit die Gelegenheit, seine ins Stocken geratene Karriere wieder in Schwung zu bringen.

Trainer Cesc Fàbregas sagt zu der Verpflichtung: „Der Verein glaubt an das Potenzial von Dele und will ihm helfen, seine Bestform zu erreichen. Seine Erfahrung und seine Führungsqualitäten werden der Mannschaft sicherlich nützlich sein.“ Weiter heißt es in der Mitteilung: „Como 1907 geht davon aus, dass Dele mit seiner großen Erfahrung die Mannschaft inspirieren und zu neuen Höchstleistungen anspornen wird. Der Verein freut sich auf den positiven Einfluss, den er auf und neben dem Spielfeld haben wird.“