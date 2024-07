Hertha verleiht Kanga auf die Insel

Wilfried Kanga wird auch die Saison 2024/25 nicht bei Hertha BSC bestreiten. Die Berliner verkünden, dass der Stürmer für ein Jahr an Cardiff City verliehen wird. Ob der englische Zweitligist eine Kaufoption besitzt, wird nicht offiziell thematisiert. Kanga war 2022 für fünf Millionen Euro zur Hertha gewechselt, konnte dort aber nicht überzeugen. Bereits in der Vorsaison spielte er auf Leihbasis bei Standard Lüttich.

„Willy hat in der vergangenen Saison gute Leistungen in Belgien gezeigt und wir haben uns frühzeitig gemeinsam mit ihm darauf verständigt, dass wir eine gute Lösung für ihn und für uns für die neue Saison finden wollen. Diese haben wir jetzt gemeinsam gefunden und wir wünschen ihm viel Erfolg in Cardiff“, so Sportdirektor Benjamin Weber.