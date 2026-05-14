M‘gladbach: Schröder bestätigt Herold-Plan

David Herold (23) vom Karlsruher SC wird in der kommenden Saison für Borussia Mönchengladbach auflaufen. „Ja, der Wechsel ist auf dem Weg. Es ist noch nichts unterschrieben und da steht auch noch ein Medizintest an. Natürlich denken wir uns bei dieser Personalie etwas. Er ist noch ein entwicklungsfähiger Spieler. Wenn der Transfer klappt, bekommen wir einen Spieler, der für Borussia brennt. Er hat schon Attribute, die wir uns wünschen“, bestätigt Sport-Chef Rouven Schröder bei ‚Bild‘.

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Fraglich bleibt, ob die Fohlen für den Linksverteidiger die gesamte Höhe der Ausstiegsklausel von 3,5 Millionen Euro in den Wildpark überweisen. Die Boulevardzeitung spekuliert, dass im Gegenzug Shio Fukuda (22), der aktuell an den KSC verliehen ist, fest zum Zweitligisten wechseln könnte und dadurch der Preis für Herold etwas gedrückt wird.