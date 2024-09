Bestätigt: White lehnt England-Rückkehr ab

Ben White (26) plant auch unter dem neuen Cheftrainer keine Rückkehr in die englische Nationalmannschaft. Im Anschluss an den gestrigen 2:0-Sieg der Three Lions über Finnland machte Interimscoach Lee Carsley deutlich: „Er hat darum gebeten, nicht kontaktiert zu werden. Wir reden nicht, es ist seine Entscheidung.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum Hintergrund: Abwehrspieler White gehört beim FC Arsenal zum festen Stammpersonal und sollte England eigentlich bei der EM repräsentieren. Wider Erwarten lehnte der vierfache Nationalspieler die Nominierung von Gareth Southgate, der mittlerweile von seinem Amt zurückgetreten ist, ab. Whites Beweggründe sind bislang im Verborgenen geblieben.