Milan: Pioli vor Verlängerung

Stefano Pioli und der AC Mailand setzen ihre Zusammenarbeit fort. Laut übereinstimmenden italienischen Medienberichten haben sich Klub und Trainer auf eine Vertragsverlängerung bis 2023 geeinigt. Per Option soll das neue Arbeitspapier um ein weiteres Jahr verlängert werden können. Piolis aktueller Vertrag wäre zum Saisonende ausgelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 56-Jährige übernahm Milan im Oktober 2019 und stand seitdem in 106 Pflichtspielen an der Seitenlinie. In der Serie A wurden die Rossoneri unter seiner Führung zunächst Sechster und dann Zweiter. Aktuell belegt der AC ebenfalls Rang zwei.