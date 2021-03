Freiburg: Petersen mit positivem Test

Der SC Freiburg muss vorerst auf Nils Petersen verzichten. Die Überprüfung des Corona-Testergebnisses habe einen positiven Befund ergeben, geben die Breisgauer bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Petersen befindet sich nach Maßgabe des Gesundheitsamtes vorerst bis einschließlich 30. März in Quarantäne. Einem Einsatz im Bundesligaspiel am 3. April (20:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach steht also nichts im Wege.