80 Prozent: Auch Hertha mischt bei Mendy mit

Hertha BSC hat sich in das Rennen um Mittelfeldspieler Batista Mendy vom FC Nantes eingeschaltet. Das Magazin ‚France Football‘ zählt die Berliner zu den Interessenten an dem 21-jährigen Franzosen, der in Nantes nicht mehr berücksichtigt wird, weil er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte.

Wie FT bereits im Januar exklusiv berichtete, sind außerdem Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt an Mendy interessiert. Laut ‚France Football‘ führt der Weg des physisch starken Rechtsfußes „zu 80 Prozent nach Deutschland“.