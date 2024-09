Nächster Knall beim Hummels-Klub: Roma-CEO tritt zurück

Die AS Rom kommt nicht zur Ruhe. Wie der Hauptstadtklub bekanntgibt, ist Lina Souloukou von ihrem Amt als CEO zurückgetreten. Die Griechin war nach der Entlassung von Vereinslegende Daniele De Rossi am vergangenen Mittwoch bei der Anhängerschaft massiv in die Kritik geraten. Nach ernstzunehmenden Drohungen stand die Roma-Chefin in den vergangenen Tagen sogar unter Personenschutz.

Nach etlichen Bedrohungen in sozialen Netzwerken sowie in den Straßen oder auf Bannern im Stadion hat Souloukou nun die Reißleine gezogen. „Wir danken Lina für ihren engagierten Einsatz in einer für den Verein kritischen Zeit und wünschen ihr für ihre zukünftigen Unternehmungen alles Gute. Die Eigentümer setzen sich weiterhin voll und ganz für das Wachstum und den Erfolg des AS Rom ein und konzentrieren sich dabei weiterhin auf die Werte, die unseren Verein so besonders machen“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme des Serie A-Klubs.