Zieht Milan die Jovic-Klausel?

Luka Jovic (27) sammelt dieser Tage Argumente für eine Weiterbeschäftigung beim AC Mailand. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ mutmaßt, dass die Rossoneri angesichts der jüngsten Leistungen des Stürmers nicht umher kommen werden, die jährliche Option zur Verlängerung des auslaufenden Vertrags zu ziehen. Bis zur zweiten Juli-Woche bleibt Milan dafür Zeit.

Am gestrigen Mittwochabend erzielte Jovic im Pokalhalbfinale gegen Inter Mailand (3:0) einen Doppelpack. In der Liga stand der Serbe zudem dreimal in Folge in der Startelf und schoss zwei Tore in den vergangenen vier Partien. Zuvor hatte Jovic einen Großteil der Saison verletzt verpasst oder auf der Bank gesessen.