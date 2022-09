Willian unterschreibt bei Fulham

Willian kehrt in die Premier League zurück. Der brasilianische Flügelstürmer unterschreibt beim FC Fulham einen Vertrag bis 2023. Erst vor kurzem löste der 34-Jährige seinen Vertrag bei den Corinthians auf. „Fulham ist ein besonderer Verein, ein Verein, der sich verbessern will, der für etwas Größeres kämpfen will, also bin ich hier, um zu helfen. Und ich kann es kaum erwarten loszulegen“, sagt der Dribbelkünstler.

In England ist Willian kein Unbekannter. Die erfolgreichste Zeit seiner Karriere verbrachte der 70-fache Nationalspieler beim FC Chelsea und dem FC Arsenal. Nun wird der Ballvirtuose für den nächsten Klub aus London auflaufen.