Arminias Ince verhandelt mit Süper Lig-Klub

Gut möglich, dass Burak Ince seine Zelte in Deutschland bald abbricht und in seine Heimat zurückkehrt. Wie das Portal ‚Sporx.com‘ berichtet, verhandelt Trabzonspor mit dem 19-jährigen Mittelfeldspieler, der noch bis 2025 bei Arminia Bielefeld unter Vertrag steht. Durch den Abstieg in Liga drei kann Ince allerdings ablösefrei wechseln.

Dem Bericht zufolge will der Youngster erstmal abwarten, welche Angebote in den nächsten Tagen eintreffen, um dann über seine Zukunft zu entscheiden. Für 1,4 Millionen Euro hatte die Arminia den türkischen U-Nationalspieler im Januar 2022 verpflichtet. Insgesamt absolvierte Ince aber nur acht Pflichtspiele für die Ostwestfalen, ein Scorerpunkt blieb ihm verwehrt.

