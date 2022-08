BVB: Nächster Riese will Meunier

Nicht nur der FC Barcelona interessiert sich für Thomas Meunier. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, ist nun auch Manchester United an dem Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund dran und könnte noch vor Transferschluss am 1. September mit einem Angebot vorstellig werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Meunier steht bis 2024 beim BVB unter Vertrag und zählt dort zu den Topverdienern. Im Zuge des Barça-Interesses kursierte zuletzt eine Dortmunder Preisforderung von 15 Millionen Euro für den 30-jährigen Belgier. Für United wäre diese Summe kein Problem.

Ein anderer Rechtsverteidiger könnte das Old Trafford im Falle von Meuniers Verpflichtung verlassen. Der ‚Telegraph‘ bringt Aaron Wan-Bissaka (24) mit einer Rückkehr zu Crystal Palace in Verbindung. Rund zwölf Millionen Euro Ablöse erhoffe sich United. 55 Millionen hatten die Red Devils 2019 in Wan-Bissaka investiert.