Klausel aktiviert: Vermeeren bleibt bei RB

Seit Wochen war es bereits klar, jetzt hat RB Leipzig es auch offiziell verkündet: Die Kaufpflicht für Arthur Vermeeren ist mittlerweile aufgrund der Anzahl an Einsätzen aktiviert worden, der Vertrag des Belgiers läuft jetzt bis 2029. Für den Mittelfeldspieler soll RB rund 20 Millionen Euro an Ablöse an Atlético Madrid überweisen.

„Sein Transfer bestätigt einmal mehr, dass RB Leipzig genau die richtige Adresse für hochtalentierte, junge Spieler ist, um sich bestmöglich zu entwickeln. Wir freuen uns sehr, auch in Zukunft zusammenzuarbeiten und gemeinsam Erfolge zu feiern“, so Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport bei RB, über den 19-Jährigen. Vermeeren ist in dieser Saison ein wichtiger Faktor für die Sachsen und kommt bereits auf 22 Pflichtspieleinsätze.