Jan-Carlo Simic (19) könnte nach Deutschland zurückkehren. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, haben Eintracht Frankfurt und RB Leipzig den Innenverteidiger im Blick. In den vergangenen Wochen sollen bereits Scouts der beiden Vereine im Stadion gewesen sein, um sich Simic genau anzuschauen.

Der Rechtsfuß war erst im vergangenen Sommer für drei Millionen Euro inklusive einer möglichen Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent vom AC Mailand zum RSC Anderlecht gewechselt und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2029. Bereits im Januar gab es Spekulationen über einen Wechsel des vierfachen serbischen Nationalspielers. So soll Galatasaray Interesse signalisiert haben.

Simic entschied sich jedoch dazu, die Saison in Belgien zu beenden und sich dort für neue Aufgaben und Vereine zu präsentieren. In der laufenden Spielzeit kommt er für Anderlecht wettbewerbsübergreifend bislang auf 44 Pflichtspiele. Der gebürtige Nürtinger durchlief von 2018 an verschiedene U-Teams der Schwaben. Nach vier Jahren in Stuttgart ging es 2022 zum AC Mailand, ehe Simic im vergangenen Sommer nach Belgien weiterzog. Nun könnte die Rückkehr nach Deutschland folgen.