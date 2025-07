Champions League lockt: Burkardt wechselt zur SGE

Jonathan Burkardt wechselt innerhalb der Bundesliga die Klubs. Eintracht Frankfurt gibt die Verpflichtung des 24-jährigen Angreifers von Mainz 05 offiziell bekannt. Dieser unterschreibt bei der SGE einen Vertrag bis 2030 und erhält dem Vernehmen nach zukünftig ein Jahresgehalt von 2,5 Millionen Euro plus Boni.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportvorstand Markus Krösche sagt: „Jonny bringt viele Eigenschaften mit, die unserem Spiel guttun werden. Seine starken Fähigkeiten im Abschluss hat er in Mainz ebenso unter Beweis gestellt wie sein taktisches Verständnis. Er ist ein absoluter Teamplayer auf und neben dem Platz. Es freut uns, dass es uns gelungen ist, einen deutschen Nationalstürmer für die Eintracht gewonnen zu haben.“

Burkardt selbst ergänzt: „Die Gespräche mit Dino Toppmöller, Markus Krösche und Timmo Hardung waren von Anfang an vertrauensvoll und positiv. Mir wurde eine klare sportliche Perspektive aufgezeigt, die mich sofort begeistert hat. Ich bin sehr glücklich, nun Teil von Eintracht Frankfurt zu sein, und freue mich riesig darauf, ab der kommenden Saison für diesen besonderen Verein zu spielen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Ablöse für Burkardt soll nach zähen Verhandlungen zwischen den Vereinen bei unter 25 Millionen Euro liegen. Mainz hatte lange auf mindestens 30 Millionen bestanden.

Burkardt stammt aus der Jugend der 05er und verlässt die Rheinhessen nach zehn Jahren im Klub. In den vergangenen Jahren war der Rechtsfuß zum absoluten Stammspieler und Kapitän der Mannschaft aufgestiegen. Nun soll der nächste Karriereschritt erfolgen. Punkten konnte Frankfurt vor allem auch mit der Qualifikation für die Champions League.

Unter der Anzeige geht's weiter

WM 2026 als Ziel

In der abgelaufenen Saison, in der Burkardt im Gegensatz zu den Vorjahren weitestgehend verletzungsfrei geblieben war, schaffte der Offensivspieler seinen absoluten Durchbruch. In 29 Ligaspielen erzielte Burkardt 18 Treffer und bereitete drei weitere vor.

Dies brachte ihm die ersten Nominierungen für die deutsche Nationalmannschaft ein. Bisher lief der Mittelstürmer dreimal auf, blieb allerdings noch ohne Treffer. Das erklärte Ziel des gebürtigen Darmstädters ist die WM 2026, für die er sich in der kommenden Saison mit starken Leistungen in Frankfurt empfehlen möchte.