Leipzig nimmt neuen Angreifer ins Visier

Die vergangene Saison stellte für RB Leipzig mit der schlechtesten Bundesliga-Platzierung der Vereinsgeschichte und dem verpassten Europapokal einen großen Einschnitt dar. In der Folge kündigte der Tabellensiebte der Vorsaison einen großen Umbruch in der Mannschaft an. Doch dieser gestaltet sich schwierig.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Portugal hat RB laut übereinstimmenden Berichten von ‚Record‘ und ‚O Jogo‘ nun einen Kandidaten für die Offensive ausgemacht, der perfekt ins Beuteschema passt: jung, talentiert, schnell und technisch beschlagen. Demzufolge sind die Sachsen bereit, tief in die Tasche zu greifen und Benfica Lissabon ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro für Andreas Schjelderup zu unterbreiten.

Viele Klubs interessiert

Der norwegische Nationalspieler wird derzeit von einigen europäischen Klubs umworben, darunter auch Como 1907, der FC Bournemouth, der FC Villarreal und die PSV Eindhoven. Im Januar 2023 war Schjelderup für neun Millionen Euro vom FC Nordsjaelland nach Lissabon gewechselt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison stand der Linksaußen in 40 Partien für die Adler auf dem Feld, erzielte fünf Treffer und legte acht Tore auf. Trotzdem soll der 21-Jährige einem Wechsel gegenüber nicht abgeneigt sein, will den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen.

Bei einem Transfer nach Leipzig könnte Schjelderup, der sehr flexibel ist und auch auf der rechten Seite spielen kann, zusammen mit seinem Nationalmannschaftskollegen Antonio Nusa (20) eine norwegische Flügelzange beim Bundesligisten bilden.