Tottenham mit WM-Fahrer einig

Tottenham Hotspur ist der Verpflichtung von Jan Paul van Hecke einen Schritt näher gekommen. Laut Transferinsider Matteo Moretto haben Klub und Spieler eine Einigung über die Vertragskonditionen erzielt. Nun hänge der Deal an einer Übereinkunft zwischen den Spurs und van Heckes aktuellem Arbeitgeber Brighton & Hove Albion.

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Dort war der 26-jährige Innenverteidiger in der abgelaufenen Saison unumstrittener Stammspieler. Sein Kontrakt bei den Seagulls läuft 2027 aus. Van Hecke, der derzeit mit dem niederländischen Nationalteam bei der WM in Amerika weilt, kennt Tottenhams Trainer Roberto De Zerbi aus gemeinsamen Zeiten bei Brighton.